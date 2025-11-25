Furto al Louvre preso anche il quarto membro della banda | cosa sappiamo
Le autorità francesi hanno arrestato un uomo sospettato di essere il quarto e ultimo membro della banda di criminali che lo scorso 19 ottobre, in pieno giorno, ha fatto irruzione all'interno del museo del Louvre di Parigi per poi fuggire con alcuni preziosi gioielli sottratti dalla Galleria di Apollo. Un caso che ha fatto tremare la Francia, e ottenuto una grandissima attenzione mediatica, anche a livello mondiale. Nel corso della mattinata di oggi, martedì 25 novembre, il probabile quarto uomo della banda è stato catturato. Il soggetto è stato rintracciato a Laval, a circa 300 chilometri a ovest di Parigi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Furto al Louvre, ombre e messaggi fasulli intorno al tesoro. Una società israeliana: «Sul dark web i ladri ci hanno chiesto 8 milioni in cripto»
Louvre, preso il "quarto uomo": la Francia aspetta ancora i gioielli spariti - Il nuovo arresto riaccende l'inchiesta sul furto lampo dei tesori della Corona: quattro persone in custodia, indagini che si stringono e un Paese che teme l'irreparabile mentre gli otto pezzi restano ...
Furto al Louvre, preso il quarto membro della banda: fermati altri tre sospetti. Ma il bottino da 88 milioni è svanito - Individuato in Mayenne il presunto ultimo componente della banda: fermati anche altri tre sospetti.
Furto al Louvre, arrestato il quarto ladro, ma i gioielli sono ancora introvabili - Sono ormai tutti nelle mani della giustizia i quattro ladri che hanno messo a segno, lo scorso 19 ottobre, il clamoroso colpo al Louvre.