Furto al Louvre preso anche il quarto membro della banda | cosa sappiamo

Le autorità francesi hanno arrestato un uomo sospettato di essere il quarto e ultimo membro della banda di criminali che lo scorso 19 ottobre, in pieno giorno, ha fatto irruzione all'interno del museo del Louvre di Parigi per poi fuggire con alcuni preziosi gioielli sottratti dalla Galleria di Apollo. Un caso che ha fatto tremare la Francia, e ottenuto una grandissima attenzione mediatica, anche a livello mondiale. Nel corso della mattinata di oggi, martedì 25 novembre, il probabile quarto uomo della banda è stato catturato. Il soggetto è stato rintracciato a Laval, a circa 300 chilometri a ovest di Parigi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

