Furto al Louvre le indagini proseguono e il giallo si allarga | altri 4 arresti per il colpo da 88 milioni Ma il tesoro resta fantasma
Parigi trema ancora sotto il peso dell’imbarazzo. Dopo il clamoroso furto dei gioielli della Corona francese al Museo del Louvre lo scorso 19 ottobre, la Procura di Parigi ha annunciato oggi, martedì 25 novembre, l’arresto di altre quattro persone. Un colpo tanto plateale quanto semplice, che ha beffato tutti i sistemi di sicurezza e lasciato la Francia intera a chiedersi: “Com’è possibile?”. Furto al Louvre: l’inchiesta s’allarga con altri 4 fermi per il colpo sui gioielli della Corona francese. I nuovi fermati, tutti originari della regione della capitale, sono due uomini di 38 e 39 anni e due donne di 31 e 40. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Furto al Louvre, ombre e messaggi fasulli intorno al tesoro. Una società israeliana: «Sul dark web i ladri ci hanno chiesto 8 milioni in cripto» Vai su X
Furto al Louvre, arrestato il quarto uomo: la banda è al completo ma i gioielli restano spariti - Si allarga il cerchio attorno al clamoroso furto avvenuto al Louvre, con un nuovo arresto che potrebbe rappresentare una svolta nelle indagini. thesocialpost.it scrive
Furto al Louvre, preso il quarto membro della banda: fermati altri 3 sospetti - Quattro persone fermate per il furto dei gioielli della corona al Louvre. Secondo msn.com
Furto al Louvre, preso il quarto membro della banda: fermati altri tre sospetti. Ma il bottino da 88 milioni è svanito - Individuato in Mayenne il presunto ultimo componente della banda: fermati anche altri tre sospetti. affaritaliani.it scrive