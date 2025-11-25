Furto al Louvre le indagini proseguono e il giallo si allarga | altri 4 arresti per il colpo da 88 milioni Ma il tesoro resta fantasma

Parigi trema ancora sotto il peso dell’imbarazzo. Dopo il clamoroso furto dei gioielli della Corona francese al Museo del Louvre lo scorso 19 ottobre, la Procura di Parigi ha annunciato oggi, martedì 25 novembre, l’arresto di altre quattro persone. Un colpo tanto plateale quanto semplice, che ha beffato tutti i sistemi di sicurezza e lasciato la Francia intera a chiedersi: “Com’è possibile?”. Furto al Louvre: l’inchiesta s’allarga con altri 4 fermi per il colpo sui gioielli della Corona francese. I nuovi fermati, tutti originari della regione della capitale, sono due uomini di 38 e 39 anni e due donne di 31 e 40. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

