Furto al Louvre arrestato il quarto membro della banda e altri 3 sospetti

Un uomo è stato arrestato a Parigi, sospettato di essere il quarto e ultimo membro della banda di ladri responsabili del maxi furto al Museo del Louvre. E’ stato fermato insieme ad altre tre persone, anche loro sospettate per i fatti del 19 ottobre. Lo rende noto la procuratrice generale della capitale francese Laure Beccuau annunciando che si tratta di due uomini di 38 e 39 anni e due donne di 31 e 40 anni, tutti originari della regione parigina. Gli altri tre uomini, accusati di aver materialmente ha rubato i gioielli della corona francese, erano stati arrestati nelle scorse settimane. Al Louvre rubati otto gioielli da 88 milioni di euro. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Furto al Louvre, arrestato il quarto membro della banda e altri 3 sospetti

