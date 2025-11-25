Furto al Louvre arrestate altre quattro persone | c' è anche l' ultimo membro della banda Ma i gioielli non si trovano

La polizia francese ha arrestato l'ultimo membro della banda ricercata per il furto al museo del Louvre del 19 ottobre. Quel giorno un commando è riuscito a portare via otto gioielli della corona francese: il bottino ha un valore stimato di 88 milioni di euro. I preziosi non sono ancora stati. 🔗 Leggi su Today.it

Furto al Louvre, ombre e messaggi fasulli intorno al tesoro. Una società israeliana: «Sul dark web i ladri ci hanno chiesto 8 milioni in cripto» Vai su X

Francia: altri quattro sospettati arrestati per il furto dei gioielli al Louvre di Parigi - Due uomini e due donne della regione di Parigi sono stati arrestati in relazione alla rapina al Louvre avvenuta il mese scorso View on euronews ... Riporta msn.com

Furto al Louvre, arrestati il quarto membro della banda e altri 3 sospetti - Si tratterebbe di due uomini di 38 e 39 anni e due donne di 31 e 40 anni, tutti originari della regione parigina ... Come scrive msn.com

Furto al Louvre, arrestato il quarto membro della banda e altri 3 sospetti - Un uomo è stato arrestato a Parigi, sospettato di essere il quarto e ultimo membro della banda di ladri responsabili del maxi furto al Museo del Louvre. Come scrive lapresse.it