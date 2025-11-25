Furto al Louvre | arrestate altre 4 persone nell’inchiesta per il colpo del secolo

L’inchiesta sul furto al Louvre del 19 ottobre scorso arriva a un nuovo punto di svolta. La procura di Parigi ha arrestato altre 4 persone, dopo i primi tre fermi delle scorse settimane. Si tratta di due uomini – un 38enne e un 39enne – e di due donne, rispettivamente di 31 e 40 anni. Tutti sono originari dell’ Ile-de-France, la regione della capitale francese. La procuratrice Laure Beccau non ha specificato se si tratta di persone che si ritiene siano entrate in azione in quel sabato mattina quando un gruppo di banditi ha trafugato otto gioielli della Corona francese. Secondo quanto trapela, si tratterebbe di uno dei ladri entrati in azione, mentre gli altri tre sarebbero coinvolti nel colpo ma non avrebbero agito in prima persona. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Furto al Louvre: arrestate altre 4 persone nell’inchiesta per il “colpo del secolo”

