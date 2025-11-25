Furto al Louvre 4 nuovi arresti tra cui ultimo membro della banda e 3 sospettati | un uomo e 2 donne mistero su dove si trovino i gioielli

L'arresto del quarto e ultimo membro della banda è avvenuto questa mattina nella Mayenna, a Laval. Altre 3 persone sono state arrestate, tutte originarie dei dintorni di Parigi Quattro nuovi arresti sono stati effettuati oggi, 25 novembre, in Francia, in merito al furto del Louvre avvenuto lo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Furto al Louvre, 4 nuovi arresti tra cui ultimo membro della banda e 3 sospettati: un uomo e 2 donne, mistero su dove si trovino i gioielli

Furto al Louvre, ombre e messaggi fasulli intorno al tesoro. Una società israeliana: «Sul dark web i ladri ci hanno chiesto 8 milioni in cripto» Vai su X

Louvre, la Procura: "Altri 4 fermi per il furto, si tratta di due donne e due uomini" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Louvre, la Procura: 'Altri 4 fermi per il furto, si tratta di due donne e due uomini' ... Secondo tg24.sky.it

Furto al Louvre, arrestato il quarto sospettato - Il quarto sospettato legato al colpo al Louvre è stato arrestato nella mattinata di martedì nella regione dell’Île- Lo riporta rsi.ch

Furto al Louvre: altri 4 fermi, due donne e due uomini. Ecco chi è la banda che ha colpito - Altre 4 persone sono state fermate per il furto al Louvre del 19 ottobre scorso, quando un gruppo di banditi ha trafugato otto gioielli per un valore di 88 milioni di euro. Si legge su msn.com