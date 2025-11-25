Fuori di sé affonda i denti sull' avambraccio dell' operatore del Pronto soccorso
Si finirà per parlare di un'aggressione al giorno all'Uls 3, per gli attacchi a medici, infermieri e operatori oss che stanno accadendo nell'azienda sanitaria veneziana con una frequenza sempre più alta. In dieci giorni se ne sono verificati tre. Oggi, 25 novembre, in tarda mattinata un 36enne. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Guardala quella forchetta… È lì che sta per affondare nel primo boccone di carbonara fumante Fuori piove, fa freddo… ma stasera c’è la nostra CARBONARA x3: prendi tre carbonare ti regaliamo 2 litri di birra Chiama gli amici e vieni a goderti il boccon - facebook.com Vai su Facebook
È ora di dirlo forte: alla Juventus negli ultimi tre anni avete distrutto la spina dorsale della squadra. Sono spariti tutti quelli con personalità, quelli che tiravano fuori le palle quando gli altri tremavano. E al loro posto? Nessun leader. Nessuno che alza la voce. N Vai su X