Funzionario della Prefettura di Rimini abusa di donne straniere | le indagini dopo la denuncia di una vittima
Un funzionario della Prefettura di Rimini di 61 anni è indagato dalla Procura di Rimini con l'accusa di violenza sessuale su donne di origini straniere. Ora il pm ha chiesto per lui gli arresti domiciliari. 🔗 Leggi su Fanpage.it
