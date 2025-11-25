Funerali di Ornella Vanoni il dolore dei due nipoti Matteo si commuove Camilla canta Senza fine Fresu e la curiosità morbosa

Milleunadonna.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se ne è andata tra la pioggia battente e le lacrime di familiari, amici e dei tantissimi che le hanno voluto bene soprattutto da quando aveva liberato quella sua verve irriverente che le faceva dire qualunque cosa le passasse per la testa, senza censure né freni inibitori, diventando una simpaticissima compagna di vita saggia e sopra le righe allo stesso tempo. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

funerali di ornella vanoni il dolore dei due nipoti matteo si commuove camilla canta senza fine fresu e la curiosit224 morbosa

© Milleunadonna.it - Funerali di Ornella Vanoni, il dolore dei due nipoti. Matteo si commuove, Camilla canta "Senza fine". Fresu e la curiosità morbosa

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

funerali ornella vanoni doloreIl funerale di Ornella Vanoni è andato come sperava: i cari riuniti, la tromba di Fresu e “anch’io, bella comoda” - Al funerale milanese di Ornella Vanoni Paolo Fresu ha suonato come lei desiderava, e aveva scritto immaginando questo momento ... Secondo fanpage.it

Funerali di Ornella Vanoni: la nipote Camilla canta per la nonna, Vecchioni: "Vicina a mia moglie nel momento di grande dolore" - Momenti di grande emozione per l'ultimo saluto all'artista milanese e parole cariche di affetto, stima e amore ... Da today.it

Come seguire in tv i funerali di Ornella Vanoni - Le esequie si terranno oggi, lunedì 24 novembre, presso la chiesa di San Marco, nel quartiere Brera a Milano, alle ore 15. Secondo today.it

Cerca Video su questo argomento: Funerali Ornella Vanoni Dolore