Funerali di Ornella Vanoni il dolore dei due nipoti Matteo si commuove Camilla canta Senza fine Fresu e la curiosità morbosa

Se ne è andata tra la pioggia battente e le lacrime di familiari, amici e dei tantissimi che le hanno voluto bene soprattutto da quando aveva liberato quella sua verve irriverente che le faceva dire qualunque cosa le passasse per la testa, senza censure né freni inibitori, diventando una simpaticissima compagna di vita saggia e sopra le righe allo stesso tempo. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - Funerali di Ornella Vanoni, il dolore dei due nipoti. Matteo si commuove, Camilla canta "Senza fine". Fresu e la curiosità morbosa

Oggi i funerali di Ornella Vanoni anche in diretta tv. Migliaia di cittadini e volti dello spettacolo hanno reso omaggio alla diva presso il Piccolo Teatro Grassi dove la regina della musica italiana conobbe Strehler - facebook.com Vai su Facebook

Funerali Ornella Vanoni, il tributo di Paolo Fresu: nel silenzio della chiesa suona "L'appuntamento" Vai su X

Il funerale di Ornella Vanoni è andato come sperava: i cari riuniti, la tromba di Fresu e “anch’io, bella comoda” - Al funerale milanese di Ornella Vanoni Paolo Fresu ha suonato come lei desiderava, e aveva scritto immaginando questo momento ... Secondo fanpage.it

Funerali di Ornella Vanoni: la nipote Camilla canta per la nonna, Vecchioni: "Vicina a mia moglie nel momento di grande dolore" - Momenti di grande emozione per l'ultimo saluto all'artista milanese e parole cariche di affetto, stima e amore ... Da today.it

Come seguire in tv i funerali di Ornella Vanoni - Le esequie si terranno oggi, lunedì 24 novembre, presso la chiesa di San Marco, nel quartiere Brera a Milano, alle ore 15. Secondo today.it