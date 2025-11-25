Fumo Leonardi Sipad | Presidi senza combustione possono aiutare a riduzione e allontanamento

(Adnkronos) – "La nicotina deve essere ridotta gradualmente. In caso contrario, l’organismo va incontro a sindrome d’astinenza e la persona tende a ricadere nel consumo di sigarette e di nicotina per evitare il malessere. L’utilizzo di presìdi quali la sigaretta elettronica", o i dispositivi a tabacco riscaldato, "che eliminano la combustione tra carta e tabacco, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com