Fumo Beatrice Mohre | 7.500 sostanze tossiche nel fumo a uccidere è la combustione

(Adnkronos) – "Chi fuma lo fa principalmente a causa della nicotina, una sostanza che provoca dipendenza. Tuttavia, i danni maggiori e le malattie derivano dalla combustione del tabacco. Il fumatore respira fumo che brucia tra 400 e 1.000 gradi, contenente oltre 70 sostanze cancerogene secondo la Iarc", Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com