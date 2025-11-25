Fumo Beatrice Mohre | 7.500 sostanze tossiche nel fumo a uccidere è la combustione
(Adnkronos) – "Chi fuma lo fa principalmente a causa della nicotina, una sostanza che provoca dipendenza. Tuttavia, i danni maggiori e le malattie derivano dalla combustione del tabacco. Il fumatore respira fumo che brucia tra 400 e 1.000 gradi, contenente oltre 70 sostanze cancerogene secondo la Iarc", Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Un grido disperato nella notte: «Aiutateci, non vogliamo morire!». È partito da un appartamento all’ultimo piano di uno stabile nel quartiere Torrino, dove Vanessa e la piccola Beatrice erano rimaste intrappolate nel bagno invaso dal fumo, con la porta bloccata - facebook.com Vai su Facebook
"Beatrice Cosenza" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Fumo, Beatrice (Mohre): "7.500 sostanze tossiche nel fumo, a uccidere è la combustione" - "Chi fuma lo fa principalmente a causa della nicotina, una sostanza che provoca dipendenza. Da adnkronos.com
Fumo, Beatrice (Mohre): aiutare chi già fuma a smettere - "L'obiettivo "zero fumo" per le nuove generazioni è proponibile, ma bisogna aiutare chi già fuma a smettere. Riporta quotidiano.net
Fumo, Beatrice (Mohre): aiutare chi già fuma a smettere - Mercoledì, 29 maggio 2024 Home > aiTv > Fumo, Beatrice (Mohre): aiutare chi già fuma a smettere Roma, 29 mag. Segnala affaritaliani.it