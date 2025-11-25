Fuga di monossido di carbonio in un condominio del vicentino | 13 intossicati tre sono bambini
Fuga di monossido in un condominio di Grumolo: 13 intossicati, tra cui tre bambini. Quattro persone in codice medio al San Bortolo. Sequestrato il sottotetto dell'edificio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Grumolo delle Abbadesse, fuga di monossido: evacuati e assistiti 13 residenti #Veneto #Vicenza #Cronaca #Inevidenza Vai su X
Fuga di monossido in un condominio, 13 persone intossicate. Operazioni di bonifica in corso in 9 appartamenti - facebook.com Vai su Facebook
Fuga di monossido di carbonio in un condominio del vicentino: 13 intossicati, tre sono bambini - Fuga di monossido in un condominio di Grumolo: 13 intossicati, tra cui tre bambini. Riporta fanpage.it
Fuga di monossido in una palazzina nel Vicentino: pompieri ancora al lavoro - Prosegue la messa in sicurezza della palazzina di Grumolo delle Abbadesse dopo la fuga di monossido. Si legge su nordest24.it
Fuga di monossido in un condominio, 13 persone intossicate tra cui tre bambini - Allarme questa mattina, 25 novembre, a Grumolo delle Abbadesse per la presenza di monossido di carbonio. Come scrive msn.com