Dal 2026 i fan delle avventure di Elsa, Anna e del mondo di Arendelle potranno incontrare il simpatico pupazzo di neve grazie ai passi in avanti tecnologici. I fan di Frozen potranno vivere un'esperienza unica nei parchi dello studio dove sta per arrivare una nuova versione animatronic di Olaf. Alcuni video condivisi online regalano un'anticipazione del nuovo arrivo che renderà felici i fan di tutte le età che incontreranno il pupazzo di neve. Un nuovo animatronic Il debutto del robot di Olaf in grado di camminare in modo autonomo, parlare e interagire con i fan è previsto per i primi mesi del 2026, come comunicato ufficialmente da Walt Disney Imagineering. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Frozen: Olaf prende vita nei parchi Disney grazie al nuovo spettacolare animatronic