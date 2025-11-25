Frosinone una panchina rossa per accendere i riflettori sul tema della violenza contro le donne

Una panchina rossa per ricordare ogni giorno che la violenza sulle donne è una ferita che coinvolge l’intera comunità. È stata inaugurata questa mattina presso il Centro per le Famiglie “La Melarancia” di Frosinone la nuova installazione voluta dalla Cooperativa Sociale Diaconia in occasione. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Argomenti simili trattati di recente

FROSINONE. Una nuova panchina rossa per accendere riflettori sul fenomeno: +10% le richieste di aiuto al centro antiviolenza "mai più ferite nel 2025 . - facebook.com Vai su Facebook

Cooperativa Diaconia – Violenza sulle donne: a Frosinone una nuova panchina rossa per accendere riflettori sul fenomeno - L’obiettivo dell’iniziativa è tutelare e accompagnare le donne vittime di violenza, rafforzando una rete territoriale che coinvolge famiglie, istituzioni, scuole e realtà sociali per costruire una com ... Secondo tunews24.it