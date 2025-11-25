Frosinone una panchina rossa per accendere i riflettori sul tema della violenza contro le donne

Frosinonetoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una panchina rossa per ricordare ogni giorno che la violenza sulle donne è una ferita che coinvolge l’intera comunità. È stata inaugurata questa mattina presso il Centro per le Famiglie “La Melarancia” di Frosinone la nuova installazione voluta dalla Cooperativa Sociale Diaconia in occasione. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

