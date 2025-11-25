Frosinone Tari in crescita | ecco quanto si paga di più rispetto ad un anno fa

Nel 2025 la spesa media per la gestione dei rifiuti urbani in Italia raggiunge i 340 euro l’anno, con un incremento del 3,3% rispetto al 2024. Lo rileva l’Osservatorio Prezzi e Tariffe di Cittadinanzattiva, che ha analizzato le tariffe applicate in tutti i capoluoghi di provincia, assumendo come. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

