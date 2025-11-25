Freddo e venti gelidi fino a venerdì ma dal fine settimana cambia tutto

Ildifforme.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – “Novembre si è travestito da gennaio e, da una decina di giorni, i connotati meteo sono più invernali che autunnali. Il freddo continuerà fino a venerdì, specie al mattino e soprattutto laddove il vento soffierà più forte. Fino a venerdì infatti avremo la tramontana, il grecale e la bora protagonisti, venti dai quadranti . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

freddo e venti gelidi fino a venerd236 ma dal fine settimana cambia tutto

© Ildifforme.it - Freddo e venti gelidi fino a venerdì, ma dal fine settimana cambia tutto

Altri contenuti sullo stesso argomento

Meteo Roma: ondata di freddo e venti gelidi nel Lazio fino al 3 aprile, temperature giù di 5 gradi - Ondata di freddo a Roma e nel Lazio, dove dalle scorse ore i valori registrati sono di almeno cinque gradi al di sotto della media. Si legge su fanpage.it

Freddo polare, nuova ondata: venti gelidi dalla Svezia, temperature giù di 7 gradi. Dove e fino a quando, le previsioni - Questo calo delle temperature creerà le condizioni ideali per nevicate fino in collina tra Marche, Lazio, Abruzzo e Molise. Da ilmessaggero.it

Freddo polare, nuova ondata: venti gelidi dalla Svezia, temperature giù di 7 gradi. Dove e fino a quando, le previsioni - it, conferma la discesa di un nocciolo polare dalla Svezia, direttamente da Stoccolma. Come scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Freddo Venti Gelidi Fino