Frattamaggiore l’ex senatore Vincenzo Nespoli finisce in carcere | evaso due volte dai domiciliari

L’ex senatore del Pdl Vincenzo Nespoli è stato trasferito in carcere dopo che il giudice ha disposto la revoca degli arresti domiciliari, a seguito di due evasioni dalla sua abitazione di Frattamaggiore, in provincia di Napoli. Le violazioni della misura cautelare hanno portato all’inasprimento del provvedimento. L’arresto eseguito dagli agenti del commissariato di Afragola Nespoli . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Frattamaggiore, l’ex senatore Vincenzo Nespoli finisce in carcere: evaso due volte dai domiciliari

Contenuti che potrebbero interessarti

Piccole, croccanti e pericolosamente buone. Una tira l’altra, garantito. Via Senatore Pezzullo, 6 – Frattamaggiore (NA) 328 2288090 #VecchiaOfficina #Foodporn #Frattamaggiore #FrattamaggioreFoodporn #EatFoodporn - facebook.com Vai su Facebook

Arrestato ex senatore Nespoli, evaso 2 volte dai domiciliari - É evaso due volte dai domiciliari nella sua abitazione di Frattamaggiore, in provincia di Napoli, e per questo all'ex senatore del Pdl Vincenzo Nespoli è stata revocata la misura e disposta la detenzi ... Segnala ansa.it

L'ex senatore Nespoli condannato a un risarcimento da 16 milioni - La quinta sezione civile della Corte di Appello di Napoli ha condannato l'ex sindaco di Afragola e senatore, Vincenzo Nespoli, a un risarcimento in favore del curatore del fallimento della società «La ... Secondo ilmattino.it

Vincenzo Coppola morto a Frattamaggiore, i dubbi del fratello: «Il cantiere non è a norma» - «Signora, prima ho già fatto entrare la moglie e la figlia, ma poi i carabinieri mi hanno detto che non può ... ilmattino.it scrive