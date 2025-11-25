Gli adattamenti del romanzo di Mary Shelley sul grande schermo hanno accompagnato la storia del cinema fin dagli albori, dando vita ad una serie di creatura entrate nell'immaginario collettivo. Queste sono le più importanti. Per avere un'idea dell'importanza seminale di Frankenstein di Mary Shelley per il cinema bisogna tenere in considerazione due macro aspetti. Il primo è il lato commerciale, dato che il testo del 1817 è stato origine di vere e proprie ondate popolari più o meno l'intera storia della Settima Arte. Un fenomeno di massa in grado di conquistare i cuori di milioni di persone in qualche caso sorpassando per notorietà il romanzo stesso. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Frankenstein al cinema: i 5 mostri indimenticabili