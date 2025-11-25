Francia i due panda giganti tornano in Cina | il video
La Francia ha salutato due amati panda giganti, che hanno intrapreso il lungo viaggio di ritorno verso la Cina. Huan Huan e il suo compagno Yuan Zi, entrambi diciassettenni, vivevano allo zoo di Beauval, nella Francia centrale, dal 2012. I due panda sarebbero dovuti rimanere in Francia fino al gennaio 2027, ma torneranno invece al santuario dei panda di Chengdu prima del previsto, dopo che a Huan Huan è stato diagnosticato un lieve problema renale. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Altre letture consigliate
Ecco Il regalo di Natale perfetto per la tua famiglia !! Configura su panda-bike.com la tua nuova cargo bike. Scegliendo, modello, colori e accessori ! Ti garantiamo la consegna della tua cargo bike personalizzata in tutta Italia , Austria , Spagna , Francia , Svizz - facebook.com Vai su Facebook
La Francia saluta due panda giganti che tornano in Cina - (LaPresse) La Francia ha salutato due amati panda giganti, che hanno intrapreso il lungo viaggio di ritorno verso la Cina. Da stream24.ilsole24ore.com
Malesia, due panda giganti arrivati dalla Cina - Martedì sera una nuova coppia di panda giganti provenienti dalla Cina è arrivata sana e salva in Malesia. lapresse.it scrive
Francia, arrivati i due panda cinesi - Sono stati accolticome delle star a Parigi i due panda giganti prestati dalla Cinaper dieci anni allo zoo francese di Beauval (nel centro delPaese). Segnala ilsecoloxix.it