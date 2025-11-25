Francia i due panda giganti tornano in Cina | il video

La Francia ha salutato due amati panda giganti, che hanno intrapreso il lungo viaggio di ritorno verso la Cina. Huan Huan e il suo compagno Yuan Zi, entrambi diciassettenni, vivevano allo zoo di Beauval, nella Francia centrale, dal 2012. I due panda sarebbero dovuti rimanere in Francia fino al gennaio 2027, ma torneranno invece al santuario dei panda di Chengdu prima del previsto, dopo che a Huan Huan è stato diagnosticato un lieve problema renale. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

