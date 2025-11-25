Francia arrestato il quarto ladro del Louvre Ma i gioielli restano introvabili

La polizia francese ha arrestato anche il quarto e ultimo componente della banda responsabile del clamoroso furto al museo del Louvre. Si tratta di un uomo già noto alle autorità. Come riferito dalla procuratrice generale di Parigi, Laure Beccuau, è stato fermato insieme ad altre tre persone, anch’esse sospettate di essere coinvolte nel colpo dal valore di 88 milioni di euro. In totale, i fermati sono due uomini di 38 e 39 anni e due donne di 31 e 40 anni. Gli altri tre uomini accusati di aver materialmente trafugato i gioielli della corona francese erano stati arrestati nelle settimane precedenti. 🔗 Leggi su Open.online

