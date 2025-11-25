Francesco Totti indagato per abbandono di minore la Procura di Roma chiede l' archiviazione

Nel maggio 2023 la figlia più piccola dell'ex coppia, Isabel, sarebbe rimasta sola in casa per alcune ore insieme ai due figli minori di Noemi Bocchi (anche lei indagata). I pm ritengono però che non vi fosse alcun pericolo per i bambini. I legali della conduttrice televisiva hanno presentato opposizione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Francesco Totti indagato per abbandono di minore, la Procura di Roma chiede l'archiviazione

Scopri altri approfondimenti

Francesco Totti e Noemi Bocchi indagati dopo la segnalazione di Ilary: avrebbero lasciato soli i figli di 7, 9 e 11 anni per tre ore - facebook.com Vai su Facebook

Accusato di abbandono minori, chiesta l'archiviazione per Totti - La procura di Roma ha chiesto l'archiviazione del procedimento in cui è indagato l'ex calciatore della Roma, Francesco Totti per l'accusa di abbandono dei minori. Segnala ansa.it

**Roma: accusato di abbandono di minori, chiesta archiviazione per Totti** - La Procura di Roma ha chiesto l’archiviazione del procedimento che vede indagato l’ex numero 10 della Roma, Francesco Totti, accusato di abbandono di minori. Da lanuovasardegna.it

La figlia di Francesco Totti lasciata sola in casa: indagate anche Noemi Bocchi e la tata «che li ha coperti dichiarando il falso» - E la tata della coppia è sotto inchiesta per aver dichiarato il falso. Scrive msn.com