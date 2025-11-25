Francesco Totti e Noemi Bocchi indagati per aver lasciato i figli 3 ore da soli Ilary Blasi vuole il processo

Il pm ha chiesto l’archiviazione per Francesco Totti e Noemi Bocchi, ma Ilary Blasi si è opposta: la parola passa al Gip. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Francesco Totti e Noemi Bocchi indagati per aver lasciato i figli 3 ore da soli, Ilary Blasi vuole il processo

Lasciano i i figli piccoli a casa da soli, senza tata, dalle nove di sera a mezzanotte, per andare a mangiare fuori. Una scelta che ha creato più di qualche grattacapo a Francesco Totti e la sua compagna Noemi Bocchi, finiti nel mirino della Procura di Roma. Ch - facebook.com Vai su Facebook

