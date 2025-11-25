Francesco Totti e Noemi Bocchi indagati per abbandono di minori

Francesco Totti e la compagna Noemi Bocchi indagati per abbandono di minori. Lo riporta Repubblica secondo cui, nel maggio 2023, la coppia sarebbe andata a cena lasciando a casa da soli i rispettivi figli di sette, nove e 11 anni. Nell’inchiesta sarebbe coinvolta anche la tata, che avrebbe dichiarato falsamente di essere nell’appartamento così da fornire un alibi ai due. La procura ritiene che i minori non abbiano corso tuttavia un pericolo concreto e chiede l’archiviazione, ma i legali di Ilary Blasi si sono opposti. A loro avviso non ci sarebbe alcun incarico formale alla tata, che Isabel non sarebbe stata con gli altri due bambini ma da sola e per almeno 40 minuti nessun adulto sarebbe stato presente. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Francesco Totti e Noemi Bocchi indagati per abbandono di minori

Contenuti che potrebbero interessarti

Francesco Totti e Noemi Bocchi indagati dopo la segnalazione di Ilary: avrebbero lasciato soli i figli di 7, 9 e 11 anni per tre ore - facebook.com Vai su Facebook

Tremenda accusa contro Noemi Bocchi: la fidanzata di Totti è indagata, c’entra Ilary Blasi - Noemi Bocchi, fidanzata di Francesco Totti, è indagata: ecco l'accusa contro la donna e cosa c'entra Ilary Blasi. Secondo donnapop.it

“Hanno lasciato i figli a casa da soli per tre ore senza controllo, poi hanno tentato di insabbiare tutto”: Totti e Noemi Bocchi indagati per abbandono di minore dopo la ... - Francesco Totti e Noemi Bocchi indagati dopo la segnalazione di Ilary: avrebbero lasciato soli i figli di 7, 9 e 11 anni per tre ore ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Noemi Bocchi indagata per aver lasciato la figlia più piccola di Totti sola in casa: sotto accusa anche la tata - Anche Noemi Bocchi, la compagna di Francesco Totti, è accusata di abbandono di minore per aver lasciato la figlia dell'ex capitano della Roma da sola ... Da fanpage.it