Francesco Totti e Noemi Bocchi indagati | interviene la polizia

Francesco Totti e Noemi Bocchi accusati di abbandono di minore: cosa è successo davvero quella sera? Il ruolo della tata e la denuncia di Ilary Blasi. Cosa succede quando una serata fuori si trasforma in un’indagine giudiziaria? Il caso che ha scosso il mondo del gossip e acceso un faro sulla responsabilità genitoriale. Francesco Totti e Noemi Bocchi finiscono sotto accusa per aver lasciato da soli i loro figli piccoli, tra cui la figlia che l’ex capitano della Roma ha avuto da Ilary Blasi. È proprio quest’ultima ad aver dato il via all’inchiesta con una denuncia per abbandono di minore. Era il 26 maggio 2023. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv © Gossipnews.tv - Francesco Totti e Noemi Bocchi indagati: interviene la polizia

