Milano – “ Ne ho viste e sentite tante in campo, fra risse, bestemmie e insulti. Ma mai mi era capitato di incontrare qualcuno che si rivolgesse in maniera così volgare a una donna, mi creda.”. È ancora incredula Francesca. Anzi, “destabilizzata”. Evidentemente non bastano gli slogan. Non basta il segno rosso sul viso. Non basta neppure il pallone rosso. Nel weekend in cui anche il calcio ha voluto mandare un segnale in vista della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, quel che rimane di rosso è la vergogna provata dopo quanto accaduto in Rosatese-Devils, partita del campionato under 16. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Francesca, la dirigente offesa da un ragazzino con un insulto sessista: “Ho fatto fermare la partita ma mi restano incredulità e imbarazzo. Mio figlio era impietrito”