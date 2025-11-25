Frammenti di futuro | il mosaico nel cuore dell’architettura contemporanea

Ravennatoday.it | 25 nov 2025

Nell’ambito della IX Biennale di Mosaico Contemporaneo, la Sala Martini del Mar – Museo d’arte della città di Ravenna ospita venerdì 28 e sabato 29 novembre il convegno internazionale di studi “Ogni costruzione è fatta di frammenti. Mosaico, architettura e spazio pubblico nel XX e XXI secolo”. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

