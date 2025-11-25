Forte vento su Bari e provincia scatta l' allerta meteo

In arrivo forti correnti su Bari e provincia. La Protezione Civile ha emesso un nuovo bollettino di allerta meteo (classificata ‘gialla’) per il rischio vento sulla Puglia Centrale Adriatica e Bradanica. L'allerta è scattata dalle 14 di oggi, 25 novembre, e proseguirà per le successive 10 ore.Le. 🔗 Leggi su Baritoday.it

