Forte maltempo in provincia di Frosinone Coppia di anziani messi in salvo dall' acqua alta

Il maltempo delle ultime ore sta causando diffusi disagi in numerosi comuni della provincia di Frosinone. Le forti piogge e le raffiche di vento hanno provocato allagamenti, caduta di alberi, crolli di piccoli muri di contenimento e il sollevamento di diversi tombini, rendendo difficoltosa la. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Ventiquattro ore di maltempo, pioggia e vento forte stanno creando disagi e danni in tutta la provincia di Avellino.

#meteo, il #maltempo si abbatte ancora sull'Italia: nubifragi e vento forte, crollano le temperature. Quanto durerà, le regioni a rischio

Maltempo in Ciociaria: alberi caduti, strade allagate e frane a causa della pioggia e del forte vento - Vento e pioggia hanno staccato rami o fatto cadere piante, come accaduto in viale Roma ...

Maltempo in provincia di Frosinone, crolla il muro di una casa e allagamenti. Coltivazioni danneggiate dalla grandine - La provincia di Frosinone è stata flagellata da un'ondata di maltempo che per tutta la notte ha investito sia l'area Nord dell'Anagnino, il Frusinate, il Sorano con la Valle del Liri, il Cassinate e ...

Frana sui binari: deraglia il treno Roccasecca - Avezzano - Il forte maltempo delle ultime ore ha causato gravi disagi alla circolazione ferroviaria sulla tratta che unisce il basso Lazio all'Abruzzo.