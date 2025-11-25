Forte dei Marmi (Lucca), 25 novembre 2025 – La cena tra amici a casa trasformata in paura: tra rumori sospetti, grida, sistemi d’allarme che suonavano all’impazzata e la fuga dei banditi. Si è vissuto un incubo domenica sera nella villa che fu scelta come buen retiro da Felicino Riva, a lungo presidente del Milan, e oggi abitata dalla moglie e dalla figlia. dsf Quella dimora storica nel cuore di Roma Imperiale è stata presa di mira da una banda di malviventi che all’ora di cena è entrata nel parco e poi ha sfondato le persiane al primo piano (arrampicandosi dall’esterno) per svuotare le camere da letto mentre aldi piano di sotto, le proprietarie di casa erano a tavola con amici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Forte dei Marmi, ladri nella villa dell’ex presidente del Milan Felice Riva. La figlia: “Qui non siamo più al sicuro”