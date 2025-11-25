Formula 1 | un Mondiale per 3 piloti E Norris si gioca il primo match ball

Il clamoroso harakiri della Mc Laren a Las Vegas lancia il Mondiale piloti di Formula 1 verso un gran finale con Max Verstappen che sogna il sorpasso e le due “papaya” che devono cercare di gestire il vantaggio di Lando Norris sull’olandese. Già perchè a questo punto sarebbe logico aspettarsi dalla Mc Laren un gioco di squadra per favorire l’inglese leader del Mondiale con 24 punti di vantaggio sui due rivali, piuttosto che cercare un disperato recupero di Piastri che sta attraversando un lunghissimo periodo di crisi e che viaggia su tempi molto lontani da quelli del compagno di squadra. Norris, primo match-ball In Qatar (dove saranno in palio 33 punti) in ogni caso Lando Norris si gioca il primo match ball: deve cercare di guadagnare due punti su Verstappen e PIastri tra gran premio e Sprint perchè a quel punto sarebbe matematicamente campione. 🔗 Leggi su Panorama.it

