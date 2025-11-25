Formazioni ufficiali Bodo Glimt Juve: le scelte di Spalletti per il il match di Champions. Ecco i due schieramenti che si sfideranno all’Aspmyra Stadion. Si avvicina l’ora match di Champions dell’Asmpyra Stadion (calcio d’inizio alle 21.00): le formazioni ufficiali di Bodo Glimt Juve sono state diramate. SEGUI QUI LIVE L’AVVICINAMENTO AL MATCH Luciano Spalletti ha sciolto le riserve e diramato la formazione ufficiale della Juventus per l’ importantissimo match di Champions League che si giocherà questa sera nel gelo di Bodø. Il tecnico ha optato per un ampio turnover e diverse novità tattiche, segnando una netta discontinuità rispetto alla formazione che ha pareggiato in campionato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Formazioni ufficiali Bodo Glimt Juve: le scelte di Spalletti per il match di Champions. C’è una sorpresa