Formazioni ufficiali Bodo Glimt Juve | le scelte di Spalletti per il match di Champions C’è una sorpresa

Formazioni ufficiali Bodo Glimt Juve: le scelte di Spalletti per il il match di Champions. Ecco i due schieramenti che si sfideranno all’Aspmyra Stadion. Si avvicina l’ora match di Champions dell’Asmpyra Stadion (calcio d’inizio alle 21.00): le formazioni ufficiali di Bodo Glimt Juve sono state diramate. SEGUI QUI LIVE L’AVVICINAMENTO AL MATCH Luciano Spalletti  ha  sciolto le riserve  e diramato la  formazione ufficiale  della  Juventus  per l’ importantissimo match di  Champions League  che si giocherà questa sera nel  gelo di Bodø. Il tecnico ha optato per un  ampio turnover  e diverse  novità tattiche, segnando una  netta discontinuità  rispetto alla formazione che ha pareggiato in campionato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

