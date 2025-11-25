Forbidden fruit anticipazioni settimana 1-6 dicembre 2025 | cosa succede

anticipazioni settimanali di Forbidden Fruit dal 1 al 6 dicembre 2025. La soap turca Forbidden Fruit ha preso il posto di Tradimento nel daytime di Canale 5 dal 30 giugno 2025, trasmettendo episodi ogni giorno alle ore 14:00 circa. La serie si concentra sulle vicende di due sorelle di Istanbul, Y?±ld?±z e Zeynep, entrambe molto legate ma con soggetti e ambizioni diametralmente opposti. La narrazione si sviluppa tra intrighi, passioni e giochi di potere, affrontando temi quali tradimenti, lotte familiari e affari commerciali nella grande metropoli turca. Le anticipazioni della settimana dal 1 al 6 dicembre rappresentano un approfondimento sulle trame e sui principali snodi narrativi in corso. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

