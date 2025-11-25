Forbidden Fruit anticipazioni 26 novembre | Kemal è geloso di Yildiz e racconta di Alper ad Halit

Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Nuovo appuntamento domani con Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì la sabato su Canale 5; l'appuntamento è alle 14.10. Nell' episodio di mercoledì 26 novembre Kemal mostrerà la sua gelosia nei confronti di Yildiz, prima tenendo sotto controllo la ragazza e il suo personal trainer, poi andando a parlare con Halit. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata. Dov'eravamo rimasti Ender ha spifferato a Kemal che Yildz ha una storia con Alper, il personal trainer della palestra che frequenta. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

