Forbidden fruit 2 replica puntata del 25 novembre in streaming | Video Mediaset
Nuovo appuntamento oggi – martedì 25 novembre – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna Zeynep per vendicarsi chiede a Dundar di sposarla. Kemal prova a riavvicinarsi a Yildiz e mentre parlano in camera di lei da soli entra Lila. Yildiz teme che Lila possa dire tutto ad Halit. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 89 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Argomenti simili trattati di recente
«Yildiz è ancora innamorata di Kemal ed era pronta a tornare con lui se non avesse chiesto a Zehra di diventare sua moglie. » È proprio da qui che riparte la nuova puntata di Forbidden Fruit, in onda mercoledì 26 novembre 2025 su Canale 5. La tensione tra i - facebook.com Vai su Facebook
Forbidden fruit 2, replica puntata del 21 novembre in streaming | Video Mediaset0 - Il Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in streaming ... superguidatv.it scrive
“Forbidden fruit”, le trame dal 10 al 14 novembre 2025 - Le trame delle puntate di “Forbidden fruit”, la serie tv turca ambientata a Istanbul con protagoniste due sorelle, Yildiz e Zeynep, in onda su Canale 5 da lunedì 10 a venerdì 14 novembre alle 14. Lo riporta sorrisi.com
Replica La Promessa in streaming puntata 17 novembre 2025 | Video Mediaset0 - Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio trasmesso da Rete 4 in streaming ... Come scrive superguidatv.it