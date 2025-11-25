Fognini | Per Sinner e Alcaraz la Coppa Davis non sarà mai una priorità Per me un sogno irrealizzato

Fabio Fognini, in un’intervista concessa al Corriere della Sera, ha espresso le sue opinioni sulla Coppa Davis attuale, così come la sua analisi delle assenze a Bologna. L’ex giocatore ha spiegato anche il perché non si sia fatto vedere lo scorso fine settimana a Bologna, dove la sua nazionale ha vinto la Coppa Davis per il terzo anno consecutivo grazie alle prestazioni di Matteo Berrettini e Flavio Cobolli. Sulla sua assenza a Bologna: “ Per il momento, ho preferito fare un passo indietro, per vari motivi. Per me la Coppa Davis è stata tutto, è la mia vita, avrò sempre quella porta aperta. Oggi seguo alcuni risultati da remoto, ma confesso che non guardo più il tennis, mi sono completamente disconnesso. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Fognini: “Per Sinner e Alcaraz la Coppa Davis non sarà mai una priorità. Per me un sogno irrealizzato”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Fognini non ha dubbi su Sinner e Alcaraz ? Le sue dichiarazioni Vai su Facebook

Fognini è sicuro: "Per Sinner e Alcaraz non sarà mai una priorità". L'ex tennista italiano ha le idee chiare sui due leader del tennis mondiale tennisworlditalia.com/tennis/news/In… #IntervisteTennis #Alcaraz #FabioFognini #ZizouBergs Vai su X

Fognini sincero sulla nuova Coppa Davis: “L’hanno cambiata in peggio. Non sarà mai la priorità di Sinner e Alcaraz” - L’ex numero 9 del mondo ha parlato della riforma della Coppa Davis e sulle numerose assenze fra i big, oltre a ritornare sulla sua discussa esclusione nel 2023 L’Italia ha appena vinto la sua terza Co ... Segnala tennisitaliano.it

Fognini lancia la bomba, una mazzata per i tifosi di Sinner - Fognini non si trattiene e dice tutto quello che pensa, la bomba di Fabio è una mazzata per i fan di Jannik Sinner! Riporta tennisfever.it

Fabio Fognini: "Seguo i risultati ma non guardo più il tennis. Per Sinner e Alcaraz la Davis non sarà mai una priorità. Il segreto di Cobolli è..." - In un'intervista al Corriere della Sera, Fabio Fognini spiega il suo rapporto con il tennis dopo l'addio dello scorso mese di luglio ... Segnala eurosport.it