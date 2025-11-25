Fognini | Per Sinner e Alcaraz la Coppa Davis non sarà mai una priorità Per me un sogno irrealizzato

Oasport.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fabio Fognini, in un’intervista concessa al Corriere della Sera, ha espresso le sue opinioni sulla Coppa Davis attuale, così come la sua analisi delle assenze a Bologna. L’ex giocatore ha spiegato anche il perché non si sia fatto vedere lo scorso fine settimana a Bologna, dove la sua nazionale ha vinto la Coppa Davis per il terzo anno consecutivo grazie alle prestazioni di Matteo Berrettini e Flavio Cobolli. Sulla sua assenza a Bologna: “ Per il momento, ho preferito fare un passo indietro, per vari motivi. Per me la Coppa Davis è stata tutto, è la mia vita, avrò sempre quella porta aperta. Oggi seguo alcuni risultati da remoto, ma confesso che non guardo più il tennis, mi sono completamente disconnesso. 🔗 Leggi su Oasport.it

fognini per sinner e alcaraz la coppa davis non sar224 mai una priorit224 per me un sogno irrealizzato

© Oasport.it - Fognini: “Per Sinner e Alcaraz la Coppa Davis non sarà mai una priorità. Per me un sogno irrealizzato”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

fognini sinner alcaraz coppaFognini sincero sulla nuova Coppa Davis: “L’hanno cambiata in peggio. Non sarà mai la priorità di Sinner e Alcaraz” - L’ex numero 9 del mondo ha parlato della riforma della Coppa Davis e sulle numerose assenze fra i big, oltre a ritornare sulla sua discussa esclusione nel 2023 L’Italia ha appena vinto la sua terza Co ... Segnala tennisitaliano.it

Fognini lancia la bomba, una mazzata per i tifosi di Sinner - Fognini non si trattiene e dice tutto quello che pensa, la bomba di Fabio è una mazzata per i fan di Jannik Sinner! Riporta tennisfever.it

fognini sinner alcaraz coppaFabio Fognini: "Seguo i risultati ma non guardo più il tennis. Per Sinner e Alcaraz la Davis non sarà mai una priorità. Il segreto di Cobolli è..." - In un'intervista al Corriere della Sera, Fabio Fognini spiega il suo rapporto con il tennis dopo l'addio dello scorso mese di luglio ... Segnala eurosport.it

Cerca Video su questo argomento: Fognini Sinner Alcaraz Coppa