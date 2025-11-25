Focus speciale in Prefettura su parcheggi e viabilità per Black Friday e festività

Con l’arrivo dell’inverno e l’avvicinarsi del periodo di Black Friday e delle festività natalizie, la Prefettura di Caserta corre ai ripari per evitare caos, ingorghi e situazioni di emergenza sulla rete stradale e autostradale. Nel corso della riunione del Comitato Operativo per la Viabilità. 🔗 Leggi su Casertanews.it

