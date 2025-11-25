Fisioterapisti veneti più forza sul territorio e verso le Paralimpiadi 2026
Chiude un anno intenso e guarda già al futuro l’Ordine dei Fisioterapisti delle province di Belluno, Treviso, Vicenza e Verona, che nel 2025 registra un forte aumento di iscritti, approva all’unanimità il bilancio e mette a fuoco un 2026 ricco di progetti, tra cui una grande iniziativa legata alle Olimpiadi invernali. Una comunità in crescita . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Scopri altri approfondimenti
Fisioterapisti del Veneto: appello ai candidati per una sanità più vicina ai cittadini Riconoscere e rafforzare il ruolo della fisioterapia nelle cure primarie e nei percorsiterritoriali, per una sanità veneta più sostenibile e capace di rispondere ai bisogni reali deicitta - facebook.com Vai su Facebook
"PAVANI CHIARA E BRAGA NAZZARENO FISIOTERAPISTI S.S" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X