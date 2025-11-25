Chiude un anno intenso e guarda già al futuro l’Ordine dei Fisioterapisti delle province di Belluno, Treviso, Vicenza e Verona, che nel 2025 registra un forte aumento di iscritti, approva all’unanimità il bilancio e mette a fuoco un 2026 ricco di progetti, tra cui una grande iniziativa legata alle Olimpiadi invernali. Una comunità in crescita . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Fisioterapisti veneti, più forza sul territorio e verso le Paralimpiadi 2026