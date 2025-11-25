Firenze noir | storie di potere sangue e segreti

Un viaggio a piedi tra le vie strette e le piazzette nascoste della Firenze medievale, alla scoperta delle ultime case-torri e delle antiche chiesette che ancora custodiscono memorie di faide sanguinose tra le grandi famiglie della città. Vi racconteremo dell’ascesa e della rovina dei Medici e. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Altre letture consigliate

?Firenze Noir: Storie di Potere, Sangue e Segreti Un viaggio a piedi tra le vie strette e le piazzette nascoste della Firenze medievale, alla scoperta delle ultime case-torri e delle antiche chiesette che ancora custodiscono memorie di faide sanguinose tra le - facebook.com Vai su Facebook

Cubo nero a Firenze, la verità nelle carte. Il giallo dei documenti mancanti, riflettori su 5 anni di progetto Vai su X

A Firenze il rapporto tra Michelangelo e il potere - Michelangelo e il rapporto con il potere raccontato in una mostra con oltre 50 opere tra sculture, dipinti, disegni, lettere autografe e calchi in gesso. Riporta ansa.it

Musica, storia e potere per scoprire Palazzo Vecchio - Domenica 8 dicembre (ore 15) torna l’appuntamento con ’Musei in Musica’, il progetto sviluppato dai Musei Civici Fiorentini, Mus. Si legge su lanazione.it

Firenze, storie da cabaret in tre serate al Teatro Puccini - Perché in un grande teatro di Berlino c’era uno scantinato segreto? Come scrive lanazione.it