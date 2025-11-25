Firenze inchiesta narcotraffico | 14 arresti anche un avvocato Spaccio in centro e al Gignoro

E' stata smantellata a Firenze un'organizzazione dedita al narcotraffico: polizia di stato e municipale, coordinate dalla Dda del capoluogo toscano, hanno eseguito 14 misure cautelari a Firenze, Bologna, Pistoia, Prato, Arezzo e Terni con l'accusa a vario titolo di associazione per delinquere aggravata dall'uso delle armi, dedita alla detenzione trasporto, cessione e vendita di stupefacenti L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze, inchiesta narcotraffico: 14 arresti, anche un avvocato. Spaccio in centro e al Gignoro

Altri contenuti sullo stesso argomento

IL MOSTRO DI FIRENZE – LA VERITÀ NASCOSTA: quello che film e serie TV non vi hanno mai raccontato, ora arriva a teatro. @giusepperinaldireal porta in scena un’inchiesta live con documenti originali, filmati d’epoca e nuove evidenze: depistaggi, piste a - facebook.com Vai su Facebook

Inchiesta narcotraffico a Firenze, 14 arresti, anche avvocata - Smantellata a Firenze un'organizzazione dedita al narcotraffico: polizia di stato e municipale, coordinate dalla Dda del capoluogo toscano, hanno eseguito 14 misure cautelari a Firenze, Bologna, Pisto ... Si legge su msn.com

Firenze, operazione antidroga: 19 misure cautelari, sgominata rete armata di spaccio - Le indagini avrebbero documentato violenze ed episodi di intimidazione verso chi tentava di sottrarsi alle regole imposte dal gruppo, comprese due rapine aggravate e un tentato omicidio con armi da fu ... Secondo rainews.it

Maxioperazione antidroga a Firenze: 19 misure cautelari, sgominata un’associazione armata dedita al narcotraffico - La Polizia di Stato e la Polizia Municipale di Firenze, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia, hanno eseguito questa mattina un’ordinanza di ... Riporta gonews.it