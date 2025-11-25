Fiorentina verso il centenario | che festa per Picchio De Sisti
Firenze, 25 novembre 2025 – Un pezzo di storia della Fiorentina, un bel pezzo di storia, ricco di protagonisti ed emozioni lontane solo nel tempo, ma non nei cuori. La serata al Museo del Calcio di Coverciano, affollata e partecipata, era dedicata a Giancarlo De Sisti, per tutti “Picchio” in occasione della proiezione del documentario “Nato il 13 marzo. Giancarlo De Sisti, un campione chiamato Picchio”, realizzato da Roberto Davide Papini per La Nazione (con riprese di Massimo Nencioni e Michele Coppini, montaggio dello stesso Coppini e la collaborazione di Lorenzo Console) seguito con attenzione dal pubblico, con lunghi applausi finali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
