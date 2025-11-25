Fiorentina | multa da 20mila euro per i cori contro Vlahovic Rocchi | Giusto aver tolto il rigore alla Juve
MILANO – Il giudice sportivo di serie A ha inflitto una multa di 20.000 euro alla Fiorentina “per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, rivolto cori insultanti e discriminatori nei confronti di un calciatore della squadra avversaria (Dusan Vlahovic, ndr), che costringevano l’Arbitro a interrompere la gara per due volte per circa quattro minuti; . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
