Fiorentina Juve Rocchi commenta il contatto Vlahovic Pablo Marì | Niente rigore? Decisione giusta il VAR ha lavorato bene

Fiorentina Juve, il designatore Rocchi analizza il contatto Vlahovic Pablo Marì: «No rigore? Decisione giusta, bene il VAR» Mentre la Juventus affrontava gelo e neve a Bodø per una notte decisiva di Champions League, in Italia si è chiuso il capitolo delle polemiche legate al rigore concesso e poi revocato a Vlahovic durante Fiorentina-Juve. A . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

