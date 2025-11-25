Fiorentina-Aek Atene quarta giornata Conference League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la quarta giornata del girone unico di Conference League 20252026. Sebbene arrivino da due situazioni diverse, viola ed ellenici hanno lo stesso obiettivo di vincere per restare agganciati al treno playoff. Fiorentina-Aek Atene si giocherà giovedì 27 novembre 2025 alle ore 21 presso lo stadio Franchi, FIORENTINA-AEK ATENE: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE In grande crisi in campionato, con appena 4 punti in dodici partite, i viola devono necessariamente mettere la testa nella competizione continentale dove c’è una classifica da sistemare per sperare almeno nei playoff. La squadra del neo tecnico Vanoli ha ottenuto due vittorie, contro Sigma Olumuc e Rapid Vienna, e una sconfitta sul campo del Mainz. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Fiorentina-Aek Atene, quarta giornata Conference League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

Contenuti che potrebbero interessarti

"#FiorentinaAEK" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Sky 28 Novembre Europa e Conference League: Roma, Bologna e Fiorentina Ogni punto diventa prezioso nelle competizioni europee con le italiane protagoniste giovedì sera su Sky. La Roma di Ranieri affronta la capolista del girone nel match contro il - facebook.com Vai su Facebook

Fiorentina-Aek Atene non sarà disponibile in chiaro: ecco dove seguirla - La gara valevole per la quarta giornata della group phase è in programma per giovedì, ore 21, allo stadio Franchi. Riporta firenzeviola.it

Fiorentina–AEK Atene: notte di fuoco a Firenze – Dove vederla, probabili formazioni e chiavi tattiche - Fiorentina–AEK Atene del 27 novembre 2025: orario, dove vederla in TV e streaming, probabili formazioni e scenari qualificazione tra ottavi e playoff. Si legge su tag24.it

Fiorentina-AEK Atene: dove vederla: Sky, NOW, DAZN o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni - Ancora a zero vittorie in campionato, la Fiorentina ha vinto due delle tre partite di Conference giocate fin qui: ora la sfida del Franchi contro l'AEK Atene. Come scrive goal.com