Una fioraia e un’avvocata sono state arrestata a Catania con l’accusa di aver tentato di appropriarsi del patrimonio di una donna di 85 anni, una vedova senza figli, né parenti stretti. La fioraia, 65 anni, vicina di casa dell’anziana, è stata portata in carcere; la legale, 54 anni, è agli arresti domiciliari. L’indagine è partita dopo che un istituto bancario ha segnalato movimenti sospetti sui conti della donna. Da lì, la Squadra mobile ha ricostruito il piano, complesso e ben organizzato, per mettere le mani su un patrimonio di circa 3 milioni di euro. Secondo gli investigatori, la fioraia sarebbe stata la figura centrale del raggiro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Fioraia e avvocata arrestate: isolata anziana sola e malata per impadronirsi di 3 milioni di beni