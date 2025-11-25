Finney-Smith i 28 anni senza papà il vetro divisorio e quell' abbraccio senza fine

Gazzetta.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il padre del giocatore dei Rockets venne arrestato per omicidio quando Dorian aveva 3 anni. La riunione grazie ai buoni uffici di Mark Cuban quando l'ala era ai Mavericks . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Finney-Smith, i 28 anni senza papà, il vetro divisorio e quell'abbraccio senza fine

