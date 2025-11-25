Finiscono in una scarpata cappottando | escono illesi dallo schianto e si allontanano dalla zona
Poteva aver conseguenze drammatiche l'incidente stradale avvenuto martedì mattina tra Meldola e Fratta Terme, nella zona tra via Rinalda e via Ceppareto. Un'auto con due persone a bordo è finita in una scarpata, cappottando. Gli occupanti sono miracolosamente usciti dall'impatto senza un graffio. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
