Finiscono in una scarpata cappottando | escono illesi dallo schianto e si allontanano dalla zona

Poteva aver conseguenze drammatiche l'incidente stradale avvenuto martedì mattina tra Meldola e Fratta Terme, nella zona tra via Rinalda e via Ceppareto. Un'auto con due persone a bordo è finita in una scarpata, cappottando. Gli occupanti sono miracolosamente usciti dall'impatto senza un graffio.