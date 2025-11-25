Finanziere dona alla Caritas 500 euro trovati per strada
GROSSETO – Un bel gesto di generosità è stato compiuto da un militare della Guardia di finanza di Grosseto, che ha trovato una somma di denaro in contanti in un luogo pubblico e ha deciso di donarla in beneficenza. In particolare, oltre un anno fa, il finanziere ha rinvenuto per terra, in una delle vie principali del Comune di Orbetello, una busta con all’interno diverse banconote per un importo pari a 500 euro. Nonostante tutte le azioni avviate a seguito del ritrovamento e finalizzate alla restituzione del denaro al legittimo proprietario, tra le quali la prevista pubblicazione di un avviso nell’albo pretorio comunale, nessuno lo ha rivendicato. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
ANSA.it. . Donald Trump trascorse "ore" a casa di Jeffrey Epstein con una donna descritta come una vittima del suo traffico sessuale e "sapeva delle ragazze" del defunto finanziere pedofilo: lo scrive lo stesso Epstein in una nuova tranche di email. Epstein me - facebook.com Vai su Facebook
La Regione dona 500 litri di olio alla Caritas - È quello prodotto dagli oltre 100 alberi dell’Osservatorio faunistico regionale di Bitetto e che l’assessore all’Agricoltura della Regione Puglia, Donato Pentassuglia, ha ... rainews.it scrive
Guardia finanza Terni dona generi alimentari alla Caritas - I militari del comando provinciale della guardia di finanza di Terni, con il contributo della locale sezione dell'associazione nazionale finanzieri d'Italia, hanno acquistato generi di consumo poi ... Da ansa.it