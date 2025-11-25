Finanziere dona alla Caritas 500 euro trovati per strada

GROSSETO – Un bel gesto di generosità è stato compiuto da un militare della Guardia di finanza di Grosseto, che ha trovato una somma di denaro in contanti in un luogo pubblico e ha deciso di donarla in beneficenza. In particolare, oltre un anno fa, il finanziere ha rinvenuto per terra, in una delle vie principali del Comune di Orbetello, una busta con all’interno diverse banconote per un importo pari a 500 euro. Nonostante tutte le azioni avviate a seguito del ritrovamento e finalizzate alla restituzione del denaro al legittimo proprietario, tra le quali la prevista pubblicazione di un avviso nell’albo pretorio comunale, nessuno lo ha rivendicato. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it