La puntata della serie turca La notte nel cuore andata in onda domenica scorsa ha fatto saltare in aria gli equilibri di Villa Sansalan. Quella di stasera, martedì 25 novembre alle 21:20 su Canale 5, promette sviluppi ancora più sorprendenti. Cihan (Burak Tozkoparan) aveva ammesso a Hikmet i suoi sospetti sul rapimento di Esma e teme che anche lei possa essere coinvolta. Tahsin (?lker Aksum ) era disperato per la lontananza di Sumru. La notte nel cuore, anticipazioni puntata 25 novembre, trama episodio.

© Iodonna.it - Finalmente si scopre la verità sulla violenza subita da Sumru: la donna non ha mai mentito e la famiglia chiede il suo perdono