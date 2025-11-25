Final fantasy 7 ever crisis e nier automata crossover in arrivo il 27 novembre

final fantasy 7: ever crisis si prepara a un crossover con uno dei più grandi RPG di square enix. Il popolare gioco gratuito Final Fantasy 7: Ever Crisis sta per introdurre una collaborazione molto attesa con uno dei titoli più acclamati di Square Enix, espandendo così il suo universo e offrendo ai giocatori nuove esperienze tematiche. Disponibile attualmente su dispositivi mobili e PC, il gioco combina vari capitoli dell’universo di FF7 in un RPG a turni, attraversando decenni di storia della serie. le novità dell’evento crossover con nieR: automata. quando e come arriverà la collaborazione con nieR. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it