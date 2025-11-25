Final fantasy 7 ever crisis e nier automata crossover in arrivo il 27 novembre
final fantasy 7: ever crisis si prepara a un crossover con uno dei più grandi RPG di square enix. Il popolare gioco gratuito Final Fantasy 7: Ever Crisis sta per introdurre una collaborazione molto attesa con uno dei titoli più acclamati di Square Enix, espandendo così il suo universo e offrendo ai giocatori nuove esperienze tematiche. Disponibile attualmente su dispositivi mobili e PC, il gioco combina vari capitoli dell’universo di FF7 in un RPG a turni, attraversando decenni di storia della serie. le novità dell’evento crossover con nieR: automata. quando e come arriverà la collaborazione con nieR. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Argomenti simili trattati di recente
FINAL FANTASIVI FINAL FANTASY XVI Square Square Enix LTD Vai su Facebook
Square Enix sta ripensando Final Fantasy XIV da zero, perché la gente ha sempre meno tempo per giocare Vai su X
Final Fantasy 7 Ever Crisis svela il cross-over con NieR Automata: pronti a vedere Tifa vestita da 2B? - over con NieR Automata, che introdurrà vari contenuti compresi dei costumi per Tifa e Yuffie. Scrive multiplayer.it
Final Fantasy VII Ever Crisis: in arrivo il crossover con Nier Automata - Square Enix ha annunciato per Final Fantasy VII Ever Crisis il crossover con Nier Automata in arrivo il 27 novembre 2025. Riporta vgmag.it
Yet another Nier Automata crossover has been announced, this time in Final Fantasy 7 Ever Crisis - Yet another Nier Automata crossover has been announced, as 2B continues her journey to guest in as many different video games as possible. Segnala eurogamer.net