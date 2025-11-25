Film più divisivo delluniverso marvel e il suo ruolo nel futuro della saga

Il ritorno di Eternals nel Marvel Cinematic Universe: prospettive e implicazioni future. Nel panorama dell’Universo Marvel, il film Eternals del 2021 si distingue come uno dei titoli più dibattuti e controversi. Diretto da Chloé Zhao, questa pellicola puntava a introdurre una narrazione più riflessiva e autoriale, attraverso una storia che si sviluppava su scala temporale di migliaia di anni e vedeva protagonisti dei semidei incaricati di guidare l’umanità. Sebbene l’approccio fosse ambizioso, l’accoglienza da parte del pubblico si è rivelata più positiva rispetto a quella della critica, che ha assegnato al film il primo punteggio “Rotten” della storia del Marvel Cinematic Universe. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it